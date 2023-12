Politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au sanctionat un conducator auto si au dispus confiscarea materialului lemnos pe care acesta il transporta fara a detine documente de provenienta.Astfel, luni, 4 decembrie, in jurul orei 9.30, la intersectia DN73 cu A3, politistii au oprit pentru control un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 27 de ani.Cu ocazia controlului efectuat, politistii au constatat ca in autovehicul era incarcata si ... citeste toata stirea