Deschiderea anului universitar 2024 -2025, la Universitatea Transilvania. Cand au studentii vacante

Deschiderea anului universitar 2024-2025 la Universitatea Transilvania Brasov are loc astazi, 1 octombrie 2024, in Aula "Sergiu T. Chiriacescu".Festivitatea de deschidere a anului universitar 2024-2025 va avea loc in in Aula "Sergiu T. Chiriacescu", marti, 1 octombrie 2024, incepand cu ora 10.30, anunta conducerea universitatii."In fiecare toamna, universitatea noastra isi redeschide portile pentru un nou an universitar. Va invitam la dechiderea anului universitar 2024-2025, marti, 1 ... citește toată știrea