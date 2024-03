Descinderi in toate statiile OMV Petrom din tara

Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a demarat o actiune de amploare, la nivel national, in statiile de alimentare cu combustibil detinute de OMV Petrom, marti dimineata, 12 martie.Inspectorii ANPC verifica, in primul rand, modul de calibrare a pompelor, urmarind cantitatea neta de combustibil care este vanduta clientilor. De fapt, este vorba de concordanta dintre ceea ce apare pe bon si ceea ce este in rezervor. Cu alte cuvinte, ANPC verifica daca romanii sunt pacaliti la ... citește toată știrea