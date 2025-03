Descinderi la Rasnov, la firma si casele angajatilor unei afaceri cu lemne

Miercuri, 5 martie, IPJ Brasov, prin Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, a pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la comiterea infractiuni silvice. Descinderile au vizat sediul social si punctul de lucru al unei firme din Rasnov, care are ca obiect de activitate exploatarea materialului lemnos, precum si domiciliile unor angajati ai societatii, arata Politia.Verificarile efectuate au aratat, in ... citește toată știrea