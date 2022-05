Descopera farmecul potecilor din Moieciu si Fundata la concursul de alergare EcoRun

Asociatia Club Sportiv EcoRun, in colaborare cu Primariile Moieciu si Fundata, organizeaza in localitatea Moieciu de Sus, concursul de Alergare Montana "Salomon EcoRun Moieciu". Evenimentul de traditie a ajuns la a-11-a editie.Editia din acest an este o editie speciala, dupa o pauza de 2 ani vom fi din nou impreuna la Start!Cei mai buni alergatori din lotul national de alergare montana vor veni la Moieciu. Ionut Zinca, Cristian Mosoiu, Bogdan Damian, Robert Hajnal, George Buta, Nicolae ... citeste toata stirea