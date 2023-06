In domeniul medical, tehnologia avansata joaca un rol crucial in diagnosticarea si tratarea afectiunilor pacientilor. Una dintre cele mai impresionante inovatii in domeniul imagisticii medicale este aparatul RMN Siemens Magnetom Lumina 3 Tesla, care a fost recent achizitionat si care va fi pus in functiune in clinica RMN Diagnostica Brasov.Cu o rezolutie exceptionala si un camp magnetic puternic de 3 Tesla, acest aparat ofera imagini detaliate si precise ale organelor si structurilor corpului ... citeste toata stirea