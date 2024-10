Descoperire arheologica inedita la Sfantu Gheorghe: scheletele unor cai preistorici

Specialistii Muzeului National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe au reusit sa dateze o serie de vestigii descoperite in urma sapaturilor efectuate in ultimii ani in zona Arenei Sepsi din municipiu, printre acestea numarandu-se scheletele mai multor cai, anunta We Radio Sfantu Gheorghe.Potrivit acestora, majoritatea vestigiilor apartin sfarsitului epocii bronzului, perioada 1200-800 i.e.n."In intervalul 2019-2020, la marginea nordica a orasului Sfantu Gheorghe din judetul Covasna, ... citește toată știrea