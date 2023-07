O echipa internationala de cercetatori a creat un compus care are potentialul de a opri raspandirea cancerului de san.Oamenii de stiinta de la departamentele de chimie si biochimie din cadrul universitatii din Liverpool si de la facultatea de medicina Nanjing, din China, au descoperit o posibila modalitate de a bloca proteinele produse in organism atunci cand un pacient are cancer si care determina raspandirea acestuia in alte parti ale corpului. Acest proces, numit metastaza, este in mare ... citeste toata stirea