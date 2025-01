Descoperire socanta: Cadavrul unei femei, gasit la marginea unei paduri din Bragadiru

Descoperire socanta la marginea unei paduri din Bragadiru: Cadavrul unei femei gasit in stare avansata de putrefactie.Descoperire socanta la marginea Bucurestiului. O persoana a fost gasita moarta langa padurea din Bragadiru. Cdavrul femeii era in stare avansata de putrefactie.Politistii din Ilfov au deschis o ancheta pentru ucidere din culpa dupa ce vineri, la marginea unei paduri din Bragadiru, a fost gasit cadavrul unei femei, in stare avansata de putrefactie, transmite News.ro. ... citește toată știrea