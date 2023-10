Uniunea Europeana a generat in 2021 o cantitate de 188,7 kilograme de deseuri de ambalaje pe cap de locuitor, cu 10,8 kilograme mai mult decat in 2020, aceasta fiind cea mai mare crestere inregistrata in ultimii 10 ani, arata datele publicate joi de Eurostat, relateaza Agerpres.In total, Uniunea Europeana a generat 84 milioane de tone de deseuri de ambalaje, din care 40,3% au fost deseuri din hartie si carton, 19% au fost deseuri din plastic, 18, ... citeste toata stirea