Desfiintarea inspectoratelor scolare este amanata pana la inceputul anului scolar 2026-2027, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice si prorogarea unor termene. Aceasta prevedere mai fusese amanata in 2023 pana la inceputul anului scolar 2025-2026.Reamintim ca in Legea ... citește toată știrea