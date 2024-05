Desi a prejudiciat Primaria Beclean cu 464.335 lei, Cosmin Leancu, PSD, ar mai vrea un mandat de primar

Dupa sase ani de procese, un grup de localnici din comuna Beclean, unii care au detinut functii de consilieri locali sau angajati in Primaria Beclean, poate respira usurat. Acesti localnici si-au gasit dreptatea in instanta in fata fostului edil de la Beclean, Cosmin Leancu, PSD, si ale srl-urilor care au capusat bugetul local al comunei. Impricinatii trebuie sa returneze banii incasati necuvenit Comunei Beclean. Este vorba despre 464.335 lei, bani pe care Leancu si firmele pastorite de Calin ... citește toată știrea