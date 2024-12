Desi Brasovul este acoperit de ceata, in Poiana Brasov este soare si se schiaza in conditii bune pe partiile din partea superioara si pe cele pentru incepatori din Masivul Postavarul.Se schiaza in zona superioara a partiilor Lupului si Drumul Rosu, cu iesire spre statia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum si pe partiile Kanzel, Doamnei (cu acces la telescaunul Ruia) si Ruia. De asemenea, sunt deschise si partiile pentru incepatori, Bradul si Stadion. Stratul de zapada ... citește toată știrea