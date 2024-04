Desi duminica, carausia de lemne

In cursul zilei de duminica, 21 aprilie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara au actionat in special pentru identificarea transporturilor ilegale de lemn, in zona localitatii Vladeni. In cadrul actiunii, au fost identificat doi barbati, care transportau, cumulat, aproximativ 3 metri cubi de material lemnos, de esenta ... citește toată știrea