Desi validat de instanta, Dobria Florin nu-si poate prelua functia de consilier local. PNL Brasov cere primarului de la Fagaras sa suplimenteze ordinea de zi a sedintei ordinare a Legislativului

Dupa 2 ani de mandat, CL Fagaras are doar 16 consilieri locali in functie, pentru ceilalti trei care ar completa legislativul se intarzie validarea. Timp de 2 ani partidele care au reprezentanti in CL Fagaras n-au reusit sa-si dea mana pentru bunul mers al comunitatii ci s-au razboit in instanta pentru a transforma forul legislativ intr-un pol al intereselor. Au fost exclusi membri din PSD si din PNL pe banda, au fost promovati altii, dar itele tot incurcate au ramas. De mai bine de o luna, mai ... citeste toata stirea