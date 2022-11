Despartire cu amenintari prin telefon, mesaje si pe Facebook

Politia Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "amenintare", deschis dupa ce s-a stabilit, in urma unei sesizari la 112, faptul ca, la data de 11 noiembrie, o femeie din municipiul Fagaras ar fi fost amenintata cu acte de violenta, de catre fostul sau concubin, amenintari transmise atat telefonic, cat si prin mesaje text si audio pe o platforma de socializare. "Astfel, avandu-se in vedere natura amenintarilor aduse, in ... citeste toata stirea