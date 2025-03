Despre Auschwitz, in imagini. Dincolo de cuvinte

"No more words for Auschwitz" este titlul unui volum semnat de Radu Octavian Vlad, ce va fi lansat sambata, 29 martie, de la ora 12.00, la Biblioteca Judeteana "George Baritiu", in Livada Postei.Pasionat de arta si muzica din copilarie, Radu Octavian Vlad a desenat de timpuriu, inca din clasele primare si de-a lungul gimnaziului. A continuat sa se preocupe de pictura si muzica in timpul studiilor liceale la Colegiul de stiinte ale naturii "Emil Racovita" Brasov. Mai tarziu, s-a perfectionat ... citește toată știrea