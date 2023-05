Elevii si profesorii Scolii Gimnaziale din Recea au propria lor gradina cu zarzavaturi la scoala, iar in mijlocul ei au construit o sera din plastic reciclabil. Copiii, ajutati de dascali, au ridicat o sera din pet-uri si au facut o gradina cu straturi. Ei vor invata in mod practic cum sa cultivi zarzavaturi si cum sa protejezi mediul prin refolosirea materialelor reciclabile."Am facut o sera din pet-uri reciclabile si am montat-o la vedere, in curtea scolii, proiect pe care am reusit sa il ... citeste toata stirea