Despre RIAL, saptamana viitoare

Conducerea societatii RIAL, societate in subordinea Consiliului Local, mai ramane cateva zile in functie. Asta chiar daca directorii societatii, dar si cei din Consiliul de Administratie au fost cu mandatele pe masa, ieri, la sedinta de Consiliu de Administratie. Insa in urma sedintei s-a decis... o noua sedinta, saptamana viitoare. In acest timp, reprezentantii municipalitatii vor face o noua analiza, dupa discutii cu conducerea. "In sedinta CA-ului de astazi (miercuri, 16 noiembrie - n.r.) ... citeste toata stirea