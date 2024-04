Despre Saptamana Mare, cu Danut Benga, protopopul Brasovului

Saptamana Mare sau Saptamana Patimirilor concentreaza toate celelalte sase saptamani din Postul Mare al Pastelui. Preotul Danut Benga, protopopul Brasovului, ne prezinta lumina in care trebuie sa vedem aceasta saptamana."Daca in perioada Postului Mare, de 7 saptamani, credinciosii s-au nevoit si au calatorit duhovniceste pe acest drum, impreuna cu Hristos, prin Postul Mare, avand la mijlocul postului Sfanta Cruce pe de o parte ca tinta si, apoi, pe de alta parte, ca sprijin in calatoria ... citește toată știrea