Este Ziua Mondiala a Tatalui astazi. Putina cunoscuta la noi in tara, dar sarbatorita in multe alte tari din lume, Ziua Tatalui marcheaza importanta prezentei si existentei tatilor nostri in vietile noastre. Din ce in ce mai multe perechi de parinti vin, impreuna, la consulturile pediatrice.Personal ma bucura foarte tare acest fapt, pentru ca demonstreaza angajament comun in cresterea copilului/copiilor dar mai ... citeste toata stirea