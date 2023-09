Tragedie intr-o familie din Feldioara. O infectie grava in corp a produs decesul unei tinere de doar 17 ani. Aceasta fusese internata de mai multe ori in spital in ultimii doi ani. Problemele minorei au aparut in 2021, dupa ce tatal tinerei a decedat. De atunci, adolescenta a inceput sa fumeze, sa consume alcool si sa se drogheze.Pe 31 august a ajuns la Spitalul pentru Copii intr-o stare grava, cu o infectie severa in corp, care, ulterior, i-a provocat si decesul.A promis ca se trateaza"A ... citeste toata stirea