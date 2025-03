Destinatia Anului 2025: A inceput votul! Judetul Brasov are 11 finaliste in competitie

Judetul Brasov, are cele mai multe destinatii finaliste la Destinatia Anului 2025!Distribuie daca iti place!Romanii sunt invitati sa voteze destinatiile preferate dintre cele peste 70 de finaliste pe www.destinatiaanului.ro pana pe 25 martie.Romania isi descopera, an de an, cele mai frumoase si atractive destinatii turistice prin competitia Destinatia Anului 2025, un proiect de referinta care promoveaza si recunoaste evolutia si potentialul turistic al regiunilor, oraselor si atractiilor ... citește toată știrea