Detinutul care a evadat din Penitenciarul Rahova, prins la Oradea. Criminalul, recunoscut de o persoana care a anuntat Politia

Detinutul evadat din Penitenciarul Rahova, a fost prins la Oradea. O persoana l-a recunoscut si a sunat la 112.Barbatul care a evadat dintr-o duba aflata in fata unei clinici medicale din Bucuresti a fost prins, in noaptea de marti spre miercuri, la Oradea.Criminalul, recunoscut de o persoana care a sunat la 112."La data 10 aprilie a.c., in jurul orei 04.50, pe strada Ogorului din municipiul Oradea, judetul Bihor, politistii Biroului de Ordine Publica si cei ai Biroului Rutier Oradea din ... citește toată știrea