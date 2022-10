Deturnare de licitatii publice, 6 "clienti" dusi la Parchet

Politistii brasoveni au efectuat joi, 13 octombrie, dis de dimineata, 7 perchezitii domiciliare intr-un dosar in care exista suspiciuni de deturnare a mai multor licitatii publice. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice spun ca dosarul cuprinde infractiuni de deturnare a licitatiilor publice, fals in inscrisuri sub semnatura privata si favorizarea infractorului. Perchezitiile au loc in judetul Brasov, la domiciliile persoanelor fizice si la sediile persoanelor juridice ... citeste toata stirea