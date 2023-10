Biroul Investigatii Criminale Brasov a identificat un talhar reclamat in luna iulie 2023, de un brasovean caruia i s-au furat banii din mana exact in momentul in care isi cumpara abonament RATBV."La finalul lunii iulie, politistii brasoveni au fost sesizati de catre un barbat, de 64 de ani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 17.00, in timp ce se afla pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Brasov, a fost deposedat de suma de 50 lei de catre o persoana necunoscut. Cercetarile efectuate ... citeste toata stirea