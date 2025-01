Dezastrul a fost aproape de spitalul din Fagaras

Luni, 30 decembrie, in jurul orei 3 dimineata, s-a dat alarma in Dispeceratul ISU. In urma unui accident produs la Fagaras, un autoturism in care se aflau 3 persoane s-a rasturnat, dupa ce a lovit un tablou electric si a provocat ruperea unei conducte de gaz."Impactul a provocat izbucnirea unui incendiu cu flacara deschisa la conducta de gaz. De asemenea, un brad din apropiere a fost cuprins de flacari", a transmis lt. col. Ciprian Sfreja.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de ... citește toată știrea