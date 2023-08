196 de candidati din 668 prezenti in salile de examen din judetul Brasov au reusit sa promoveze examenul de Bacalaureat in sesiunea de toamna. Altfel spus, dupa aceasta sesiune, Brasovul are un procent de promovare de 29,3%, cu mult mai mic chiar si fata de sesiunea similara din 2022.Reamintim ca la aceasta sesiune s-au inscris 769 de candidati, dar au lipsit 101, iar 4 au fost eliminate din examen.O medie peste 8,50In alta ordine de idei, cea mai mare medie in aceasta sesiune a fost a ... citeste toata stirea