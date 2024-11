Dezbatere electorala in premiera, dupa 10 ani. Opt candidati pentru functia de presedinte al Romaniei vor fi azi "fata in fata"

Daca in anii 1990 - 2000, dezbaterile televizate in care se confruntau direct candidatii pentru functia de presedinte al Romaniei erau firesti si asteptate de alegatori, in ultimii 10 ani acest format de emisiune a fost abandonat. Va fi reluat de Digi 24, post de televiziune care va organiza azi, 18 noiembrie, o emisiune la care vor participa 8 candidati din cei 14 inscrisi, respectiv: Mircea Geoana (independent), Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL), Elena Lasconi (USR), George Simion ... citește toată știrea