Dezbatere publica pe tema parcarii subterane de la Gara Brasov. Colibane, fa-te ca muncesti!

Primaria Brasov organizeaza astazi o nouaconsultare publicaa locuitorilor pe teme de interes pentru comunitate, de aceasta data tema fiind reamenajarea zonei din fata garii Brasov. In locul terminalului RAT si a parcarii din fata garii este propus un spatiu de relaxare, sub forma unei piatete, sub care va fi amenajata o parcare subterana cu 502 locuri si doua pasaje pietonale subterane pentru traversarea b-dului Garii.Este inca una dintre investitiile intarziate fara ... citește toată știrea