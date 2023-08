Anunt public privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului in Municipiul Brasov, perioada 2023 -2027, pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) si particule in suspensie (PM10, PM 2,5).PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, titular al planului de calitate a aerului, anunta publicul cu privire la elaborarea Planului integrat de calitate a aerului in Municipiul Brasov. Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul mentionat. Propunerea de ... citeste toata stirea