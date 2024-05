Dezbateri publice - 27 mai 2024

Primaria comunei Dragus, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, a finalizarii Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvata si a organizarii dezbaterii publice pentru planul "Elaborare PUG" in judetul Brasov, comuna Dragus. Dezbatere publica va avea loc la Caminul cultural al comunei Dragus, in data de 15 iulie 2024, ora 16.00, cu participarea autoritatilor interesate de plan, inclusiv a administratorilor ariilor naturale ... citește toată știrea