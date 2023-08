Primaria Sacele anunta o noua campanie de dezinsectie pe domeniul public al municipiului in noaptea de miercuri spre joi, 2 - 3 august.Primaria Municipiului Sacele in colaborare cu firma SC Gabi&Mazi SRL va efectua in noaptea de miercuri spre joi, 2-3 august 2023, dupa ora 21.00, servicii de dezinsectie pe suprafata domeniului public al Municipiului Sacele. ... citeste toata stirea