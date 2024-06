Dezinsectie pentru combaterea capuselor pe domeniul public din Sacele

O noua etapa de dezinsectie pentru combaterea capuselor se va desfasura joi noaptea in Sacele.Primaria Sacele anunta o noua campanie de dezinsectie pentru combaterea capuselor pe domeniul public al municipiului in noaptea de joi spre vineri, 20 - 21 iunie.Primaria Municipiului Sacele in colaborare cu firma SC Gabi&Mazi SRL va efectua in noaptea de Joi spre Vineri, 20 - 21 Iunie 2024, ... citește toată știrea