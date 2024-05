Dezinsectie pentru combaterea tantarilor si mustelor, la Fagaras

In aceasta perioada are loc o actiune de dezinsectie pentru combaterea tantarilor si mustelor pe raza municipiului Fagaras.Primaria Fagaras anunta ca luni seara, 13 mai, a inceput o noua actiune de dezinsectie pentru combaterea tantarilor si mustelor pe raza municipiului.Actiunea va dura aproximativ o luna de zile. Tratamentele vor fi aplicate in functie de conditiile meteorologice, preponderent seara, dupa ora 21:00.Reprezentantii Primariei Fagaras recomanda apicultorilor ca, in perioada ... citește toată știrea