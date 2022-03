Dezlegarea la peste, in functie de buzunar. Ce isi dorea o batranica si nu isi permitea

Brasovenii s-au inghesuit la magazinele de peste pentru a sarbatori asa cum se cuvine Buna Vestire. O batranica si-ar fi dorit un peste proaspat, dar pretul era prea mare pentru ea Dupa ce a trecut aproape o jumatate din Postul Pastelui, credinciosii care au respectat traditia au o binemeritata pauza vineri, cand este dezlegare la peste. In 25 Martie, Fecioara Maria era vestita prin Sfantul Duh ca il va naste pe Mantuitor. In fiecare an, de Bunavestire, ortodocsii care tin post au dezlegare la ... citeste toata stirea