Dezmat financiar la Romsilva: salariile si bonusurile colosale ale padurarilor. Cat castiga conducerea

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, sta si in acest an pe un buget colosal, arata ziare.com.Potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al Romsilva, consultat de Ziare.com, veniturile totale sunt estimate la 2,8 miliarde lei, mai mari cu 21,8% comparativ cu valoarea preliminata din 2021, in timp ce profitul net este preconizat la 41,26 milioane lei, mai mare cu 25%.Regia si-a stabilit totodata ... citeste toata stirea