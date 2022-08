DGASPC Brasov cauta asistenti maternali

Eforturile specialistilor Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov de evaluare, formare si atestare de noi asistenti maternali profesionisti continua. Campania de atragere de noi brasoveni dornici de a creste si educa, in sanul propriei familii, copii aflati temporar intr-o situatie familiala dificila, este derulata de DGASPC Brasov in calitate de partener al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie in proiectul "TEAM UP Progres in ... citeste toata stirea