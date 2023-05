2 Iunie este Ziua Nationala a Adoptiei, ocazie cu care DGASPC Brasov a prezentat situatia copiilor adoptati din judetul nostru. Astfel, in primele 5 luni ale acestui an, 23 de copii aflati in ingrijirea DGASPC Brasov au fost adoptati. In acelasi interval de timp, 24 de familii au primit atestatul de familie adoptatoare. "De asemenea, pentru 34 de copii este deschisa procedura de adoptie, dintre acestia 29 aflandu-se in categoria copiilor greu adoptabili. Adica acei copiii pentru care, intr-o ... citeste toata stirea