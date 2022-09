Dialog halucinant Coliban - Miclaus (ex-Corona). Ciungara, partenerul primarului, da bani la negru la handbal? AUDIO

Manariile primarului Allen Coliban in sportul brasovean incep sa iasa la iveala pe mana unui fost coleg de partid, Radu Miclaus. Acesta a fost adus de edil in fruntea clubului Corona pe filiera USR diaspora.Miclaus a trimis presei o inregistrare incendiara catre presa, dupa ce primarul Coliban a facut o afirmatie la conferinta de presa in care a fost prezentat Alexandru Dedu ca manager general sportiv al CSM Corona, platit cu 5.000 de euro pe luna (mai multe AICI!).La conferinta, edilul a ... citeste toata stirea