"Diamant" pentru Neurologia de la Brasov

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov a fost premiat, in aceste zile, in cadrul ESO Angels Awards pentru rapiditate si eficienta in ingrijirea pacientilor cu accidente vasculare cerebrale ischemice. Evenimentul s-a desfasurat in orasul Basel din Elvetia.Spitalul brasovean a primit premiul "Diamond", cea mai inalta distinctie acordata de organizatia internationala ESO Angels si Societatea ... citește toată știrea