Diana Sosoaca, dupa ce a primit interdictie in Ucraina pentru 3 ani: Statul Ucraina nu exista, ignor si nu dau doi bani pe interdictia lor

Diana Sosoaca, reactie in stilul caracteristic, dupa ce serviciul ucrainean de securitate a anuntat ca are interzis sa intre in tara.Distribuie daca iti place!Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a interzis liderei partidului S.O.S. Romania, europarlamentara Diana Sosoaca, sa intre pe teritoriul ucrainean, a anuntat oficial luni, 17 martie, SBU, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau, potrivit News.ro.Diana Sosoaca a primit interdictie in Ucraina pentru 3 aniSBU afirma ... citește toată știrea