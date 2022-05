Dieta care duce la aparitia cancerului

Exista studii care au demonstrat ca un consum ridicat de carne rosie, dar si mancarea procesata pot duce la aparitia cancerului colorectal. Medicii recomanda un stil de viata echilibrat si reducerea consumului de carne rosie zilnic."Dupa cum stim, cauzele punctuale ale cancerului nu sunt foarte cunoscute in cea mai mare parte a lor. Unul dintre factorii incriminati in aparitia cancerului la tineri este schimbarea regimului alimentar. In dieta omului modern, a aparut consumul de carne rosie. ... citeste toata stirea