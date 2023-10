Prof. dr. Codrut Sarafoleanu, specialist ORL, a explicat care sunt diferentele intre sinuzita, viroze si gripa, dar si cum se trateaza aceste afectiuni. "Exista de foarte multe ori viroze care se complica cu o rino-sinuzita. Rino-sinuzita nu inseamna in primul rand durere de cap. Este o idee in mentalul colectiv ca orice sinuzita trebuie sa insemne durere de cap. Nu este asa. Ne gandim la un nas infundat destul de persistent, in ciuda tratamentelor locale cu descongestionante nazale. Ne gandim ... citeste toata stirea