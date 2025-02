Dig mai inalt pe malurile Ghimbaselului, in cartierul Stupini

Aflat pe lista zonele critice din municipiul Brasov in ceea ce priveste pericolul de inundatii, cartierul Stupini va beneficia de o investitie prin care va fi redus riscul revarsarii apelor. Proiectul va fi implementat de Administratia Bazinala de Apa Olt (care gestioneaza reteaua hidrografica din judetul nostru, prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov), iar investitia este in acest moment in faza obtinerii acordului de mediu din partea Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov. ... citește toată știrea