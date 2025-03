DIGI renunta la colaborarea cu SelfPay pentru plata facturilor. 5 lei per factura, comision

Din aceasta luna, Digi renunta la colaborarea cu terminalele SelfPay.Distribuie daca iti place!DIGI Romania a renuntat, incepand cu aceasta luna, la colaborarea cu SelfPay (fost Zebrapay) pentru plata facturilor clientilor operatorului telecom.DIGI: Se va percepe un comision suplimentar de 5 lei per factura"Vrem sa te anuntam ca din martie 2025 DIGI nu mai are contract cu SelfPay (fost Zebrapay) pentru plata facturilor. Daca alegi sa platesti in ... citește toată știrea