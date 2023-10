Digitalizarea si modernizarea celor 30 de biblioteci publice din judetul Brasov, un proiect pentru care Consiliul Judetean Brasov a obtinut o finantare europeana nerambursabila prin PNRR, va fi mai scumpa decat a fost estimat initial. Majorarea valorii urmeaza sa fie aprobata in sedinta de plen a Consiliului Judetean din 31 octombrie.Conform proiectului de hotarare, noua valoare a investitiei este de 20.174.296 lei (cu tot cu TVA), in conditiile in care printr-o hotarare de Consiliu Judetean ... citeste toata stirea