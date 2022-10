Luni, 10 octombrie, strada Zizinului din Brasov a fost "vad" pentru Politie. In doua ore, de la 7 dimineata la 9, nu mai putin de 3 soferi s-au ales aici cu dosare penale: doi beti, unul drogat.Mai precis, in jurul orei 6.50, un barbat de 46 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost primul dosar al ... citeste toata stirea