Din 1 ianuarie 2025 se aplica "Rovinieta de Brasov"

De la inceputul anului viitor, pe mai multe drumuri administrate de Consiliul Judetean Brasov, vehiculele de mare tonaj vor mai putea circula doar in baza unor permise de libera trecere si a unei "taxe de drum", anunta Buna Ziua Brasov.Regulamentul prin care au fost instituite noile reguli a fost aprobat de Consiliul Judetean Brasov in primavara acestui an, insa nu a putut fi aplicat pentru ca ... citește toată știrea