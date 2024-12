Din 1 ianuarie, municipalitatea incepe expertiza vizuala pentru risc seismic a tuturor cladirilor multietajate cu destinatia de locuinte construite inainte de 1978

Aproape 10.000 de constructii vor fi expertizate vizual, iar in cazul celor considerate cu risc proprietarii vor trebui sa faca expertiza tehnica, si, in cazul celor care se incadreaza in clasa I de risc seismic, trebuie sa le consolideze. Primaria va incepe expertizele tehnice pentru cladirile proprietate a Municipiului.Comisia pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, condusa de viceprimarul Lucian Patrascu, a luat astazi primele decizii legate de implementarea prevederilor Legii nr. ... citește toată știrea